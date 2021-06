Patrick Zaki è cittadino onorario di Ischitella

Approvata all’unanimità la proposta presentata dal Presidente del Consiglio Comunale De Cristofaro

Ischitella (FG) – Patrick Zaki è cittadino onorario di Ischitella. Il Consiglio Comunale, nel corso della seduta di oggi 17 giugno 2021, ha approvato la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria allo studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora.

La proposta, nata su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale Mario N. de Cristofaro e sostenuta dalla maggioranza, è stata approvata all’unanimità dei presenti “riconoscendo nella persona di Patrick Zaki i valori di libertà di studio, libertà di pensiero e libertà alla partecipazione pubblica, propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano”.

La storia di Patrick Zaki è nota purtroppo alle cronache. Nel settembre del 2019 lo studente egiziano si era trasferito in Italia per frequentare un master internazionale presso l’Università di Bologna. Il 7 febbraio 2020 però, al suo rientro in Egitto per una breve visita alla sua famiglia, è stato arrestato dalle autorità egiziane ed è ancora attualmente detenuto, dopo che è stato disposto un ulteriore rinnovo della custodia cautelare in carcere. L’accusa della giustizia egiziana è “Istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione” per aver pubblicato notizie false con l’intento di disturbare la pace sociale, per aver incitato proteste contro l’autorità pubblica, per aver utilizzato i social network per minare l’ordine sociale e la sicurezza pubblica e per aver istigato alla violenza ed al terrorismo. “Eppure Patrick era soltanto uno studente ed un attivista che difendeva i diritti umani” si legge nel testo della delibera approvata oggi dal Consiglio Comunale di Ischitella.

Una vicenda che “parla a tutti noi anche della sconvolgente storia della tortura e dell’uccisione di Giulio Regeni, ferita tuttora aperta, e ci ricorda di come in Egitto il dissenso e la libertà d’espressione vengano repressi col sangue, la violenza e la cancellazione dei diritti”.

“Patrick Zaki ama il nostro Paese, aveva deciso di vivere in Italia, di conoscere la nostra cultura, di studiare a Bologna e formarsi nelle nostre università – si legge nella delibera – la concessione della cittadinanza italiana potrebbe contribuire a fermare le torture, restituirgli la libertà e salvargli la vita”.

E da qui la proposta presentata all’amministrazione comunale: “Alla luce di questa tremenda vicenda e nel tentativo di esercitare pressioni su chi oggi ha la responsabilità ed il compito di provare a salvare la vita di Patrick, sarebbe un atto doveroso, significativo e dal forte impatto difendere i diritti politici, i diritti individuali, la libertà di pensiero e di espressione di Patrick Zaki e concedergli la cittadinanza onoraria del Comune di Ischitella”.

Nel testo della delibera approvata dal Consiglio comunale di Ischitella si specifica anche che in alcun modo debba venire meno la volontà del Governo Italiano di difendere i diritti umani, valutando la possibile sospensione degli accordi di fornitura militare in assenza di risposte immediate e concrete da parte del Governo Egiziano anche rispetto alla ricerca della verità per l’omicidio di Giulio Regeni.

La Deliberazione del Consiglio del Comune di Ischitella sarà inviata al Governo Italiano, quale invito a proseguire e rafforzare l’impegno nel chiedere alle istituzioni egiziane il rilascio immediato di Patrick Zaki, nonché a promuovere tale istanza in tutte le sedi istituzionali opportune, con particolare riferimento all’Unione Europea.

Ischitella si aggiunge così alle numerose città italiane, a cominciare da Bologna, seguita da Milano, Napoli e altre (circa 70 in tutta Italia), che hanno avviato il percorso per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Zaki, sul presupposto che ciò testimoni il riconoscimento dei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipazione pubblica propri del nostro paese e delle istituzioni che lo rappresentano.

La Redazione