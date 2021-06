Vico del Gargano, corsi di informatica dai Carabinieri: gli ultra 60enni diventano “cittadini digitali”

Il 24 maggio 2021, nella sede della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano, hanno avuto inizio i corsi di formazione informatica “Diventare Cittadino Digitale”, destinati ai cittadini ultra 60enni del territorio. Tali corsi fanno parte di un accordo stipulato, tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la Fondazione Leonardo “Civiltà delle Macchine” e la Società Leonardo in Roma.

L’importante convenzione, pubblicizzata sul sito della Fondazione Leonardo (www.fondazioneleonardo-cdm.com/it/news) prevede lo svolgimento all’interno di 5 Stazioni Carabinieri, situate in piccoli centri urbani (popolazione inferiore a 8000 unità), di corsi di informatica che abbiano come scopo finale quello di mostrare agli anziani come si utilizza un computer e poter accedere ai principali servizi informatici postali e bancari. Tra i paesi delle Regioni Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo e Molise, è stata individuata Vico del Gargano. I locali Carabinieri, mediante il Comandante di Stazione, le amministrazioni comunali, le associazioni e le parrocchie, hanno quindi reclutato 30 volontari (8 donne-22 uomini).

La selezione è avvenuta attraverso la valutazione di un test preliminare fatto compilare agli interessati, al solo scopo di comporre le classi in modo omogeneo, in base ai livelli di conoscenza dell’informatica e delle capacità di utilizzo di un computer.

Il corso, a cui parteciperanno 5 discenti a lezione, verterà sui macrotemi “dieci passi per diventare cittadino digitale”, “accesso ai servizi pubblici bancari e SPID (sistema pubblico identità digitale)”, “valore e protezione dei dati”, “rischi della rete e difesa dagli attacchi informatici”.

Il 24 maggio 2021, alle ore 10.30, nella caserma dei Carabinieri di Vico del Gargano, ove è stata allestita l’aula riservata ai corsi, ha quindi avuto inizio l’attività didattica curata dagli Istruttori della Società Leonardo: Ciro Improta e Michele Monaco. Il saluto del Comandante della Compagnia e della Stazione di Vico, rivolto agli insegnanti ed ai discenti della prima lezione, ha dato il via ai cicli formativi.

Sono state 5 tenaci e determinate Signore Vichesi le prime a prendere parte al corso e ad “affrontare” gli istruttori con entusiasmo, orgoglio e qualche battuta in lingua locale. Gli insegnanti, rimasti inizialmente sorpresi della capacità di apprendimento delle Signore, hanno capito da subito che alla comunità garganica, poco si addice il termine “Anziano”!

I Carabinieri, al termine delle lezioni, dispenderanno ai partecipanti, alcuni utili consigli su come difendersi dalle truffe, consegnando loro il depliant allegato ricordandogli la possibilità di richiedere il ritiro della pensione (anziani di età pari e superiore 75 anni) da parte dei Comandanti di Stazione.