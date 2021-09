Scuola, si ricomincia: il messaggio alla Comunità scolastica di Vico del Gargano

Il servizio scuolabus attivo dall’1 ottobre, mensa scolastica a partire dal 15 novembre

VICO DEL GARGANO (Fg) – “L’auspicio è che quello appena iniziato sia un anno scolastico più sereno e con minori difficoltà rispetto agli ultimi due, drammaticamente condizionati dalla pandemia. Vogliamo rivolgere i nostri auguri alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, al personale scolastico, ai docenti e ai dirigenti. L’Amministrazione comunale, la giunta e il consiglio comunale faranno del loro meglio mettendosi come sempre al servizio della Comunità scolastica, continuando a lavorare per fornire al mondo della scuola, nell’ambito delle proprie prerogative, ogni utile strumento e tutte le risorse necessarie affinché le nostre scuole siano all’altezza del loro compito”.

E’ questo il messaggio attraverso il quale il sindaco Michele Sementino e l’assessore alla Pubblica Istruzione Rita Selvaggio augurano un buon anno scolastico all’intera Comunità scolastica di Vico del Gargano.

Il servizio scuolabus prenderà il via a partire da venerdì 1 ottobre e proseguirà fino al 31 maggio 2022.

Il servizio mensa, invece, inizierà il 15 novembre e terminerà il 13 aprile 2022: la somministrazione dei pasti dovrà avvenire in classe e non nei locali mensa, saranno la ditta che gestirà il servizio e la dirigente a concordare le modalità più idonee per garantire che tutto si svolga nel migliore dei modi.

“Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, nel quadro delle leggi e delle disposizioni vigenti e di quelle che saranno decise a seconda dell’evoluzione del contrasto della pandemia, in mondo della scuola sta cercando di garantire a tutti – studenti, famiglie, personale scolastico e docenti – un anno in cui i disagi causati dal perdurare dell’emergenza pandemica possano essere affrontati e superati”, hanno spiegato Sementino e Selvaggio.

“La campagna vaccinale ci sta aiutando moltissimo. I vichesi hanno risposto in modo assolutamente encomiabile e con grande responsabilità alla necessità di vaccinarsi per proteggere se stessi, i propri cari e l’intera Comunità dal rischio rappresentato dalla diffusione delle varianti. La nostra speranza è che quest’anno la scuola abbia la possibilità di impegnare tutte le proprie capacità e potenzialità sul fronte della sua missione educativa e formativa. E’ la stessa speranza che coltivano con impegno tutte le componenti della scuola e tutte le famiglie. Ai bambini e ai ragazzi va il nostro augurio più sentito e il nostro incoraggiamento: se qualcosa questi ultimi due anni ci hanno insegnato è che la possibilità di frequentare la scuola, di viverla appieno, di potersi relazionare ogni giorno con compagne e compagni di classe, maestre, professoresse e docenti, è un’opportunità preziosa, fondamentale, di cui oggi abbiamo ancora più consapevolezza. Buon anno scolastico a tutti, viva la scuola”.