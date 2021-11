Prezzo del pane raddoppiato a Carpino: attacco ai panificatori

E’ bufera a Carpino per l’improvviso e repentino aumento del prezzo del pane

Carpino (FG) – Con un un pubblico manifesto esposto nella centrale Piazza del Popolo, il 29 Ottobre scorso, la Sezione del Partito Socialista Italiano (che tra l’altro è rappresentato nel Consiglio e nella Giunta Comunale) e l’Associazione Culturale ad essa collegata “La Costituenda”, denunziano l’improvviso e repentino aumento del prezzo del pane.

Ecco cosa dichiarano e cosa chiedono i firmatari di detto manifesto, che sollecitano ed invitano anche le altre forze politiche locali a far sentire la loro voce in merito:

«Cittadini, Elettori, il “Duo-Polio” dei panificatori “Cagnano Varano-Carpino”, nel giro di 24 ore ha applicato un aumento del 100% al costo di un bene primario per la collettività : il pane! Il gregge dei negozianti di Carpino ha applaudito e si è associato. Il raddoppio del prezzo di un prodotto, dall’oggi al domani, avviene solo in qualche sperduto paese africano, dove non vige il diritto, la legalità, la legge, ma solo la forza! I Socialisti denunciano alla pubblica opinione di Carpino, questo vergognoso, ingiustificato ed immotivato atto di forza del “cartello” dei panificatori operanti in Carpino! A San Severo, Apricena…il pane si può comprare al prezzo equo e contenuto al Kg., a Carpino il doppio!! I Pensionati di Carpino, i giovani in cerca di lavoro, le famiglie non possono essere abbandonati e lasciati alla mercé di panificatori monopolisti! Carpino non è una giungla priva di regole! I Socialisti di Carpino chiedono: 1) l’immediata convocazione monotematica del Consiglio Comunale per contrastare il “golpe” economico dei panificatori; 2) per approntare tutte le azioni e gli interventi necessari per contrastare il “cartello”; 3) immediato contatto con i panificatori dei paesi limitrofi (Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo…) con messa a disposizione gratuita di locali pubblici per la vendita del pane a prezzo equo; 4) agevolazioni fiscali ai negozianti che si dissociano dal cartello e in prosieguo 5) forme di lotte in autotutela. Facciano sentire le loro voci anche le altre forze politiche. Partito Socialista Italiano Sezione Carpino e La Costituenda»

M. D. F.