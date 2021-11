In bici da Foce Varano a Capoiale: il Parco del Gargano finanzia il progetto

Finanziamento di 2 milioni di euro per il progetto che interessa i comuni di Ischitella e Cagnano Varano

Sarà lunga 10 km e collegherà le località di Capoiale e Foce Varano lungo l’asse dell’Istmo di Isola Varano. È quanto prevede il progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale, sostenuto dall’Ente Parco Nazionale del Gargano che interessa i comuni di Ischitella e Cagnano Varano.

Il progetto ciclovia si inserisce tra gli obiettivi di realizzazione e promozione di modelli di sviluppo sostenibile locale favorendo il cicloturismo e più in generale il turismo lento ed esperienziale, assicurando la tutela ambientale in una delle aree protette più suggestive del Gargano.

La cilclovia consentirà di pedalare costeggiando la Riserva Naturale di Isola di Varano e nel progetto sono inoltre previste anche mini aree di sosta attrezzate.

Il finanziamento di € 2.000.000,00 è stato ottenuto grazie alla proposta progettuale presentata dal Parco del Gargano e inserita negli interventi sostenuti dal MITE (Ministero della Transizione Ecologica) finalizzati alla mitigazione e ai cambiamenti climatici.

“Abbiamo colto l’opportunità dei fondi stanziati dal Ministero – ha dichiarato il presidente Pasquale Pazienza – per affermare un tipo di attività assolutamente in linea con la strategia della mitigazione dei cambiamenti climatici. Il nostro obiettivo è investire su progetti utili per il territorio in grado di coniugare le necessità ambientali sempre più urgenti di tutela delle biodiversità alle buone pratiche di promozione di modelli di sviluppo economico legate alla mobilità, al turismo, alla fruizione e all’accessibilità di beni ambientali e culturali esistenti nel nostro territorio.”

È stata stipulata una convenzione tra il Parco e i comuni di Ischitella e Cagnano ed è stato designato come ente capofila il Comune di Ischitella sottoscrivendo con il Consorzio Bonifica Montana del Gargano una collaborazione per la redazione del progetto esecutivo.

Il Comune di Ischitella ha già fornito il progetto definitivo e al momento L’Ente Parco del Gargano sta concludendo l’iter per la richiesta di tutti i pareri e le autorizzazioni dei vari enti per poi procedere con il progetto esecutivo.

www.parcogargano.it