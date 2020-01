Moto rubate e nascoste in un casolare: arrestati 4 giovani in Provincia di Foggia

Così i Carabinieri, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno incastrato 4 giovani foggiani

Alcuni giorni fa una pattuglia della Stazione di Cerignola, nel corso di un servizio di perlustrazione delle vaste aree rurali e periferiche della città ofantina, in un casolare abbandonato sito in un uliveto di contrada Pavoni, aveva ritrovato tre motocicli di varie marche risultati rubati il giorno prima in provincia di Pescara ed un ciclomotore privo di targa e con telaio abraso.

Avendo intuito che i responsabili ve li avessero lasciati solo momentaneamente in attesa di poterli poi spostare altrove, i carabinieri hanno organizzato con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia un’attività di osservazione che, protrattasi per diverse ore fino al tardo pomeriggio, alla fine ha consentito di sorprendere quattro individui che, ignari della trappola nella quale stavano per cadere, si sono presentati per iniziare lo spostamento.

I quattro, giunti sul posto con una utilitaria ed un furgone, hanno infatti parcheggiato quest’ultimo vicino al casolare ed hanno posizionato tra il vano di carico ed il terreno un’asse in legno per agevolare il caricamento delle moto nel furgone.

Alla vista dei militari i quattro si sono dati alla fuga a piedi nelle campagne ma, dopo un brevissimo inseguimento, sono stati bloccati ed identificati in un 23enne, due 21enni ed un 20enne, tutti di Cerignola e già noti ai carabinieri.

I tre motocicli sono stati recuperati per la restituzione ai legittimi proprietari mentre sul ciclomotore, privo di targa e con telaio abraso, sono in corso gli accertamenti per stabilirne la provenienza.

I quattro giovani, sottoposti a fermo di indiziato di delitto per ricettazione, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla casa circondariale di Foggia, a disposizione della Procura della Repubblica. Il furgone e l’utilitaria da loro utilizzati per raggiungere il casolare sono stati sottoposti a sequestro.

Sabato mattina, dopo la convalida del fermo, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti dei giovani fermati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nell’ambito delle attività di contrasto alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli e parti di essi, solo nel 2019 i carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestato 51 persone.