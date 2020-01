Tenta di introdursi nel garage, cittadino chiama il 112: un arresto nel Gargano

Arrestato dai Carabinieri grazie alle iindicazioni del cittadino

Nella scorsa notte, i Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno arrestato per tentato furto aggravato un 53enne nato in Svizzera ma residente a San Giovanni Rotondo, gravato da numerose vicende giudiziarie, anche per reati specifici.

In serata, è giunta una telefonata al 112 da parte di un cittadino della cittadina garganica, che segnalava che poco prima, mentre si recava presso il garage della propria abitazione per prelevare l’autovettura, aveva notato un individuo intento ad armeggiare sulla saracinesca con degli attrezzi, con lo scopo di introdursi all’interno.

Il malfattore, vistosi scoperto, si è dato a precipitosa fuga venendo inseguito dalla persona offesa che ha allertato telefonicamente i Carabinieri della locale Compagnia.

La pattuglia, in perlustrazione in quel momento per le vie del centro, è intervenuta prontamente e seguendo le indicazioni del cittadino che aveva allertato i militari, ha individuato il soggetto nascosto tra una macchina e un cespuglio.

Anche questa volta il malvivente accortosi dei Carabinieri ha tentato la fuga ma, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato raggiunto e bloccato dai militari.

La perquisizione personale ha consentito di recuperare, all’interno della tasca del giubbotto, un cacciavite di grosse dimensioni.

L’arrestato è stato sottoposto su indicazioni del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia, agli arresti domiciliari.