Carpino, incendio distrugge un mezzo della ditta di rifiuti

E’ successo la scorsa notte. Il commento del sindaco di Carpino

Un altro incendio ai danni di una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti in Provincia di Foggia: la scorsa notte le fiamme hanno distrutto un autocompattatore della ditta Tecneco, che si occupa del servizio di igiene urbana a Carpino.

Il mezzo, stando alle prime fonti, era parcheggiato in un deposito situato all’ingresso del paese.

Sul posto, al momento non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, ma gli investigatori non escludono la natura dolosa del rogo.

Il sindaco di Carpino Rocco Di Brina esprime la condanna più ferma a nome di tutta la cittadinanza: “Vile gesto se l’origine dolosa dovesse, ovviamente, essere confermata dalle indagini in corso” commenta il primo cittadino. “Si tratta di un mezzo non proprio nuovissimo, su cui non è possibile escludere categoricamente la autocombustione” precisa Di Brina. “Tuttavia Carpino è un paese di gente umile e laboriosa, dedita alla propria attività prevalentemente agricola;

gente accogliente e lontana da fenomeni distorsivi della civile e pacifica convivenza. Non saranno certamente questi isolati episodi a scalfire l’immagine di una bella e solare comunità. Ci auguriamo che presto le indagini portino ad una conclusione positiva dell’accaduto” conclude il sindaco.

Meno di una settimana fa, il 26 gennaio, a San Severo un incendio ha distrutto 23 mezzi della ditta Buttol che si occupa della raccolta rifiuti per il Comune.

L’elenco degli incendi ai danni di ditte operanti nel settore dei rifiuti nel Foggiano però è molto più lungo. A luglio del 2019 sono stati distrutti dalle fiamme 33 mezzi della Tekra a San Giovanni Rotondo; lo scorso ottobre, invece, sono stati incendiati 13 autocompattatori della ditta Tecneco a Chieuti, e qualche giorno dopo un incendio è divampato nel capannone della Sia a Carapelle.