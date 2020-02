Foggia, Carabinieri e Cacciatori trovano arma clandestina e artifizi pirotecnici vietati

Proseguono i controlli a tappeto dei Carabinieri di Foggia con l’ausilio dei Cacciatori Puglia e delle unità cinofile. Nell’agro sud foggiano questa volta, presso l’abitazione di un 29enne del luogo, sono stati rinvenuti 13 artifizi pirotecnici a forma cilindrica di categoria F4 la cui vendita e detenzione è subordinata a titolo autorizzativo rilasciato dalla Prefettura. Il ventinovenne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di esplosivi.

I controlli sono stati estesi anche alle aree rurali limitrofe e, in una piccola struttura campestre abbandonata, in un secchio di plastica con del riso all’interno è stato rinvenuta avvolta in una confezione in cellophane una pistola a tamburo perfettamente funzionante pronta all’uso e 5 cartucce cal. 38 special il tutto in ottimo stato di conservazione.

L’operazione eseguita rientra nel più ampio contesto dei servizi di contrasto alla criminalità foggiana condotti dai Carabinieri di Foggia e dei rinforzi giunti in città per fronteggiare il fenomeno, che si aggiunge alle numerose attività repressive e investigative eseguite in città dal mese di gennaio che hanno consentito di rinvenire e sequestrare armi, esplosivi, munizioni, sostanze stupefacenti, sigarette di contrabbando e arrestare i responsabili della loro detenzione.

Per continuare l’attività di contrasto alla criminalità foggiana in questo momento è richiesto il valido e attivo contributo dei cittadini e del loro alto senso civico per segnalare e denunciare alle Forze dell’Ordine.