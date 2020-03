Coronavirus, non ce l’ha fatta l’operatore del 118 di Rodi Garganico: aveva 49 anni

L’uomo era stato contagiato dal Covid-19 mentre svolgeva il suo lavoro

La Comunità di Rodi Garganico (FG) è sconvolta. L’operatore del 118 che da qualche settimana era ricoverato presso il reparto di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia non ce l’ha fatta. Aveva solo 49 anni.

Il soccoritore, di Rodi Garganico ma in servizio presso la postazione 118 di Cagnano Varano, era stato contagiato dal Covid-19 mentre svolgeva il suo lavoro, come aveva precisato anche il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli: “Mentre prestava soccorso ad una persona in difficoltà”.

A quanto si apprende, l’operatore avrebbe contratto il virus dopo aver soccorso un paziente positivo al Covid lo scorso 2 marzo. Dopo questo stesso intervento, altri nove operatori del 118 sono stati messi in quarantena e ora sono tutti rientrati in servizio.

Le sue condizioni sono apparse critiche fin dall’inizio, nonostante non presentasse particolari patologie gravi pregresse. Il 49enne, prima vittima del Coronavirus nel comune di Rodi Garganico, lascia una moglie e una figlia.