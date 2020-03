Coronavirus, primo caso positivo a Rodi Garganico. Il sindaco: “Situazione sotto controllo”

Il paziente sta bene ed è ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia. In quarantena la persona che è stata in stretto contatto con il malato

Si è registrato un caso positivo al Covid-19 (Coronavirus) a Rodi Garganico, in Provincia di Foggia. Lo ha reso noto il sindaco della cittadina garganica, Carmine d’Anelli, mediante una diretta Facebook su “Rodi Garganico on line”.

Il sindaco ha reso noto che il tampone, effettuato nella serata di ieri, è risultato positivo. La persona interessata è attualmente ricoverata presso gli Ospedali Riuniti di Foggia con cui il sindaco è in costante contatto telefonico.

D’Anelli informa sulle condizioni del paziente: “Non ha febbre, pochissima tosse, respira bene, sta bene, non presenta segni di grave sofferenza e ha una sintomatologia quasi nulla. La situazione è totalmente sotto controllo. Non è assolutamente in pericolo di vita. Monitoreremo fino a quando uscirà dall’ospedale, perché sono convinto che uscirà presto dall’ospedale”.

“Abbiamo provveduto ad attivare il protocollo previsto per legge – ha precisato il sindaco – abbiamo immediatamente messo in quarantena la persona che è stata in stretto contatto con il malato e stiamo monitorando la situazione a 360 gradi”.

Il sindaco invita i suoi concittadini a non allarmarsi perchè, spiega, “solo con la tranquillità si riesce ad essere razionali”. “Per pura precauzione – aggiunge il sindaco – domani procederemo anche alla sanificazione dell’area interessata, dell’eventuale ascensore o aree comuni”.

Il sindaco infine ringrazia i suoi cittadini per la risposta civile e immediata che hanno dato subito dopo le misure disposte dal Governo e ricorda ai cittadini di seguire tutte le indicazioni previste per evitare il contagio.