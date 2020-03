Coronavirus, rischio contagi nel Foggiano: cosa è successo a San Marco in Lamis

Nella cittadina garganica è stato commesso un “catastrofico errore”

C’è un comune in Provincia di Foggia dove al momento risulterebbe difficile chiudere la catena degli eventuali contagi da Coronavirus. Si tratta di San Marco in Lamis, dove è stato commesso un errore che il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito “catastrofico”.

A spiegare quello che è accaduto in questi giorni nella cittadina garganica è stato oggi lo stesso governatore pugliese in conferenza stampa.

“Nel Nord della Puglia ci sono situazioni nelle quali abbiamo difficoltà a controllare il virus nel senso che non abbiamo chiuso la catena dei contagi. Oggi col Prefetto di Foggia, con il sindaco di San Marco in Lamis e con il Governo, perché ho avvisato il Presidente del Consiglio, si dovrà prendere una decisione su quello che sta accadendo nel Nord della Puglia” ha detto Emiliano ai giornalisti.

“C’è una situazione complessiva nella quale si sono verificate delle assurdità. Il sistema aveva perfettamente funzionato nel sottoporre ad autopsia una persona deceduta, era stato anche effettuato il tampone durante l’autopsia, poi in maniera assolutamente incredibile, il cadavere è stato rilasciato per i funerali prima che arrivasse l’esito del tampone (positivo, n.d.r). Di fronte ad un catastrofico errore del medico legale come questo, non c’è rimedio. Tutti hanno fatto il loro dovere, il sindaco, il direttore generale dell’Asl, l’ufficio di prevenzione, è stata persino effettuata l’autopsia amministrativa, è stato fatto il tampone e poi, per un motivo inspiegabile, il permesso per fare i funerali è stato dato in via anticipata. Questo ha determinato una serie di possibili contagi molto diffusivi che ora è difficile riepilogare” ha spiegato il presidente della Regione.

“Ho riferito questa situazione al presidente del Consiglio, al Ministro della Sanità e al Ministro delle Regioni, il Ministro Boccia. Sono d’accordo con il Prefetto in quanto alla necessità di adottare provvedimenti intensi che però sono di esclusiva pertinenza del Presidente del Consiglio che è informato.

“Quando non riusciamo a chiudere la catena dei contagi in teoria noi abbiamo una diffusività che parte da San Marco in Lamis e che è difficilissima da controllare senza misure estreme che non sono di mia competenza. Bisogna agire in fretta, ma il sindaco e i sindaci dei paesi vicini non possono prendere provvedimenti. La limitazione della mobilità sul territorio, dai decreti approvati, è riservata totalmente alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri”.