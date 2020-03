Coronavirus, rivolta nel carcere di Foggia: detenuti tentano la fuga

Detenuti in rivolta dopo la stretta sui colloqui. Divelto il cancello della ‘block house’, la zona di sicurezza che separa i detenuti dalla strada

Nel carcere di Foggia, in via delle Casermette, è in corso una violenta protesta. I detenuti hanno divelto un cancello della ‘block house’, la zona di sicurezza che li separa dalla strada.

Molti di loro sono arrampicati sui cancelli del perimetro del carcere. Sul posto stanno intervenendo agenti di polizia, carabinieri, militari dell’esercito e anche i vigili del fuoco.

Alcuni detenuti avrebbero tentato di fuggire, ma a quanto si apprende sarebbero stati bloccati dalle forze dell’ordine e riportati in carcere. Ci sono alcuni feriti tra detenuti e agenti della Penitenziaria.

Alla base della protesta, come nelle altre carceri d’Italia, ci sono le regole più stringenti sui colloqui con i parenti imposte per l’emergenza Coronavirus. All’esterno dell’Istituto ci sono i parenti di alcuni di loro.