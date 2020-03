Coronavirus, salgono a 248 i casi in Puglia: 48 in un giorno

Quattro decessi nella giornata di oggi, tutti con patologie pregresse

Arriva alle ore 20.30 il bollettino quotidiano della Regione Puglia, ma “per motivi tecnici” manca il dato della Provincia di Foggia, che sarà aggiornato domani. I numero dei contagi cresce e purtroppo anche il bilancio delle vittime.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 15 marzo – con aggiornamento alle ore 20.30 – sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Di questi: 288 sono risultati negativi e 48 positivi.

I casi positivi sono così suddivisi:

13 in Provincia di Bari;

5 in Provincia Bat;

14 in Provincia di Brindisi;

x in Provincia di Foggia (per motivi tecnici non è disponibile il dato di Foggia, che sarà aggiornato domani);

14 in Provincia di Lecce;

2 in provincia di Taranto

Quattro persone con patologie pregresse e risultate positive al Covid sono decedute oggi, una nella provincia di Bari, due nella provincia di Lecce, una nella provincia Bat.

Con questo aggiornamento salgono a 248 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

“Ci servono 200 ventilatori, e 100mila mascherine al mese” ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite in collegamento con la trasmissione ‘Mezz’ora in più su Rai3. “Siamo in grado – ha aggiunto – di gestire duemila contagi conclamati: 1.000-1.200 finiscono in ospedale, 200-219 possono andare in intensiva. Se i numeri fossero questi possiamo farcela, altrimenti se non avremo i ventilatori non riusciremo a salvare tutti quelli che potremmo salvare”.

Intanto, il presidente Michele Emiliano domani presenterà il Piano Ospedaliero Coronavirus della Regione Puglia, insieme al direttore del dipartimento Politiche per la Salute Vito Montanaro e al responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche Pier Luigi Lopalco. Lo farà nel corso di una “videoconferenza stampa”, alle 12, una soluzione innovativa per consentire ai giornalisti di interagire con i relatori in una stanza virtuale.