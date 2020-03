San Nicandro Garganico, paziente positivo al Coronavirus

L’uomo è ricoverato in terapia intensiva a San Giovanni Rotondo

Sarebbero 10 al momento i casi ufficiali di Coronavirus in Puglia, di cui tre nel Foggiano (incluso il 75enne morto a San Marco in Lamis). Nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo è ricoverato un uomo di San Nicandro Garganico risultato positivo al Covid- 19. Il risultato del testo non è stato ancora confermato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Tutto il personale medico-sanitario e i parenti entrati in contatto con il contagiato sono stati messi in quarantena al fine di circoscrivere la diffusione del virus. Chiuso temporaneamente per la sanificazione il pronto soccorso dell’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Il sindaco di San Nicandro Garganico ha disposto la chiusura delle scuole, per i giorni 4 e 5 marzo, per consentire la sanificazione dei locali ed il rinvio del mercato bimensile, a data da destinarsi, previsto per il 6 marzo 2020.