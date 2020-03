“Se non rispetti l’ordinanza, commetti un reato”: messaggio per chi viene in Puglia

Il Presidente della Regione Puglia: “Se hai preso la decisione di venire in Puglia, non spostarti casa e segui queste regole”

Si invia il videomessaggio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano pubblicato sulla sua pagina Facebook per spiegare l’ordinanza emessa oggi in data 08.03.2020 rivolta a chi è rientrato in Puglia a partire dal 7 marzo.

Questo il testo di accompagnamento al video:

Messaggio per chi è rientrato in Puglia a partire dal 7 marzo

Se sei tornato in Puglia da: Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

Per soggiornare a casa o nel tuo domicilio

Hai l’obbligo di:

– restare a casa o domicilio in ISOLAMENTO per 14 giorni

– chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo on line per dichiarare di essere rientrato in Puglia (link al modulo);

– non spostarti e viaggiare per 14 giorni;

– rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

– avvertire subito il tuo medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi.

Rispettare l’ordinanza è necessario per contenere il contagio del virus.

Se non rispetti l’ordinanza commetti un reato e sei passibile di azione penale.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile a questo link