Assembramento del Venerdì Santo a San Marco in Lamis, il sindaco si scusa: VIDEO

Il sindaco Merla si scusa per quanto accaduto ieri a San Marco in Lamis

Dopo quanto accaduto ieri sera a San Marco in Lamis (FG), dove circa cento persone si sono raccolte in piazza, davanti alla Chiesa dell’Addolorata, per partecipare al momento di preghiera organizzato dal Parroco Matteo Ferro in occasione del rito del Venerdì Santo, in barba alle misure previste per evitare la diffusione del virus Covid-19, parla il sindaco della cittadina, Michele Merla, anche lui presente alla cerimonia religiosa.

Ecco il video pubblicato oggi dal sindaco

.