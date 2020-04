Coronavirus, nuovo caso positivo a Cagnano Varano: l’annuncio del sindaco

E’ quanto rende noto il sindaco di Cagnano Varano in attesa delle conferme ufficiali da parte della Prefettura

“Cari concittadini, pur non avendo ancora ricevuto conferme ufficiali da parte della Prefettura, mi preme informarvi che in settimana è stato registrato un altro caso di positività fra i nostri cittadini (il 4° dall’inizio dell’emergenza)”. Così il sindaco di Cagnano Varano, Claudio Costanzucci Paolino, annuncia un nuovo caso di paziente positivo al Covid-19 nel comune garganico.

“Si tratta di una persona attualmente ricoverata in ospedale, la cui positività mi è stata segnalata dalla figlia che, tempestivamente e con grande responsabilità, ha fornito all’ASL, ai medici di base, ai Carabinieri e al sottoscritto tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della salute di quanti avevano avuto contatti diretti con il proprio genitore. Naturalmente sono scattate immediatamente le procedure di tutela sanitaria per le persone direttamente coinvolte e le prescrizioni previste in questi casi (triage e assistenza medica telefonica, quarantena a casa e sorveglianza)”.

“Questo episodio – precisa il primo cittadino di Cagnano Varano – ci ricorda che il virus è ancora in giro e abbassare la guardia in questo momento sarebbe deleterio. I casi di positività nella nostra provincia, pur essendo in calo rispetto a qualche settimana fa, sono ancora numericamente consistenti. Pertanto, pur comprendendo il livello di stress accumulato e la grande voglia di ritornare alla normalità, vi invito a resistere ancora un po’, RESTANDO A CASA. Continuiamo a rispettare le norme igienico-sanitarie e le prescrizioni del Governo e gradualmente ritroveremo la nostra quotidianità”.



“Augurando una pronta guarigione alla persona ricoverata, sono vicino a quanti stanno vivendo con apprensione questi giorni di quarantena” aggiunge Costanzucci.

“Il mio biasimo, invece – precisa il sindaco – va a chi si accanisce nel far circolare notizie false e denigranti nei confronti di chi vive questi drammi sulla propria pelle. Il diritto all’informazione e alla tutela della propria salute, non deve trasformarsi in una “caccia all’untore”. Ci sono gli organi preposti al controllo sanitario e alla vigilanza che lavorano quotidianamente per garantirci questo diritto: a loro vanno segnalate eventuali trasgressioni.

Se ognuno di noi continuerà a fare responsabilmente quello che gli compete, senza alimentare il panico con notizie infondate, eviteremo guai ben peggiori. RESTIAMO A CASA e usciamo solo per motivi di salute, per fare la spesa o per comprovati motivi di lavoro” conclude il sindaco di Cagnano Varano.