Coronavirus, sindaco di Vico del Gargano: “Contagiati 2 cittadini, ma non c’è da allarmarsi”

Il Sindaco di Vico del Gargano punta il dito contro Dirigenti Provinciali ASL e Presidente della Regione Puglia: “Per avere i dati i sindaci devono fare gli investigatori”. VIDEO

Dopo la diffusione di notizie che hanno destato allarmismo a Vico del Gargano, il sindaco della cittadina, Michele Sementino, fa chiarezza con un video: “Circolano in questi giorni dei messaggi vocali con delle mie dichiarazioni. Voglio chiarirvi che sono informazioni che ho assunto in maniera non ufficiale attraverso conoscenze all’interno di altri paesi e anche di strutture sanitarie”.

Con un video pubblicato su FB, il primo cittadino di Vico fornisce comunicazioni importanti ai suoi concittadini, rendendo nota anche l’esistenza di due cittadini di Vico del Gargano, già ricoverati presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, che avrebbero contratto il coronavirus.

“In questo periodo i sindaci sono degli investigatori che devono scoprire cosa avviene nel proprio territorio perché l’ASL, insieme alla Regione, continua a non trasferirci i dati e questa è una cosa gravissima. Quando parlo di ASL – continua il sindaco – non parlo di chi quotidianamente lavora sul territorio quindi di medici, infermieri, di tutto il personale sanitario che è in contatto diretto con la cittadinanza o di chi lavora per i cittadini”.

“Mi riferisco ai dirigenti provinciali – precisa Sementino – che sostengono che noi sindaci non possiamo avere i dati perché non siamo in grado di rispettare la privacy. La privacy a quanto sembra blocca la trasmissione dei dati, anche da parte del Presidente della Regione che in un’intervista dichiara che noi sindaci siamo stati sollevati da tutti i poteri di sanità pubblica. Cosa che ci incuriosisce molto perché non abbiamo trovato nessuna norma che dica questo”.

“Mi farebbe piacere che il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ci dotasse di questa norma così la leggiamo e se è vero quello che dice il Presidente di Regione, lo invitiamo a venire nei nostri territori, a parlare con i nostri cittadini e ad occuparsi di voi tutti perché questo fanno i sindaci. Noi siamo i padri di famiglia, coloro i quali devono raccogliere le istanze di tutti”.

“Ritengo sia gravissimo che un direttore generale dell’ASL e un presidente della Regione continuino ad insistere su questa strada, non trasmettendo i dati ai sindaci, come se i sindaci dovessero pubblicarli un istante dopo su Facebook. Noi vorremmo i dati solo per avere contezza di chi è contagiato, di chi è in quarantena e chi no. Questo è tutto. La polemica c’è e continuerà ad esserci. Ognuno poi farà le sue valutazioni a tempo debito senza preoccuparci di qualsiasi appartenenza politica perché in questo momento ci interessa solo il rispetto della salute pubblica di tutti i cittadini”.

“L’investigatore-sindaco di Vico del Gargano – dichiara Sementino – ha scoperto che dal 4 marzo presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo (FG) è ricoverata una nostra concittadina che nel corso del ricovero ha contratto il coronavirus ed è ancora ricoverata presso la stessa struttura. I familiari sono stati messi in quarantena, per fortuna persone rispettose dei propri doveri che hanno seguito la quarantena in maniera molto attenta”.

“Io questo vorrei dire al direttore generale” fa notare il primo cittadino di Vico. “Se si mette in quarantena una persona, è impensabile di poterla controllare da Foggia telefonicamente due volte al giorno. Perché, se si tratta di persone poco coscienziose, andranno tranquillamente in giro. Ecco perché noi vogliamo saperlo. Vogliamo controllare le persone che sono in quarantena”.

“Sempre l’investigatore– sindaco – continua Sementino nel video – ha scoperto che il 27 marzo un nostro concittadino ricoverato presso l’Ospedale di San Giovanni Rotondo ha contratto il coronavirus. Sembra che l’abbia contratto all’interno della struttura ospedaliera anche perché i contatti di questa persona sono molto ristretti e c’è stato un controllo rapido ed attento”.

Il sindaco invita i cittadini a non creare allarmismi, ma a restare a casa osservando ogni utile precauzione per evitare contagi.

Nel video il sindaco parla anche di come si stanno valutando le domande pervenute per l’assegnazione del bonus spesa (580 sono le domande presentate).

“Il Comune di Vico del Gargano sta facendo davvero del suo meglio. Dipendenti, dirigenti, consiglieri comunali, vigili urbani (e scusate se magari dimentico qualche categoria) tutti stanno lavorando affinché la nostra Comunità possa affrontare al meglio questa emergenza. Siamo e sono con voi. Restiamo a casa finché sarà necessario farlo per poter uscire al più presto possibile da questa situazione. Tutti insieme” conclude il sindaco.