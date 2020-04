Coronavirus, deceduta paziente Rssa di Rodi Garganico: tamponi a tappeto nella struttura

Il sindaco di Rodi Garganico: “Effettuati 84 tamponi, di cui 54 ai degenti e 30 agli operatori”. Gli operatori sono di Vico del Gargano, Cagnano Varano, Ischitella, Apricena, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico e San Severo

La paziente della Residenza Sanitaria di Rodi Garganico “Villa Mele”, purtroppo deceduta, è risultata positiva al Covid-19. La donna, di San Severo, dopo aver accusato qualche difficoltà respiratoria era stata trasferita presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dove è stata riscontrata la positività al COVID-19.

“Abbiamo avuto notizia che purtroppo la donna è deceduta” ha dichiarato questa mattina il sindaco di Rodi Garganico mediante una diretta Facebook su “Rodi Garganico on line”.

Nella Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale di Rodi Garganico ‘Villa Mele’ lavorano una trentina di operatori provenienti da Vico del Gargano, Cagnano Varano, Ischitella, Apricena, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico e San Severo.

“Stamattina la task force dell’ASL – ha spiegato il sindaco di Rodi Garganico – si è recata nella struttura e ha applicato immediatamente tutti i protocolli, eseguendo tamponi a tappetto: sono stati eseguiti 84 tamponi, di cui 54 ai degenti e 30 agli operatori. Nel giro di 24 ore sapremo tutti gli esiti”.

“Gli operatori sono stati collocati tutti in quarantena – ha precisato Carmine d’Anelli – due sono di Rodi Garganico. Gli altri sono in quarantena nei propri domicili: sono di Vico del Gargano, Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, uno di Apricena e uno di San Severo.

Per questo il sindaco di Rodi, nella giornata di ieri, ha provveduto ad informare i sindaci degli altri comuni coinvolti, comunicando i nominativi di tutte le persone interessate: “Per motivi precauzionali i sindaci hanno contattato, tramite i medici di base e gli organi preposti, ogni operatore interessato”.

“La macchina da guerra quindi è partita immediatamente e abbiamo aggredito il problema direttamente sul nascere. Più di questo non si poteva fare. La situazione è totalmente sotto controllo. Non vi dovete spaventare e anzi dovete continuare a seguire le regole” ha commentato d’Anelli.

A riguardo il sindaco comunica di aver firmato proprio questa mattina un’ordinanza per la chiusura totale delle attività a Rodi, ad eccezione dei distributori di carburante, farmacie ed edicola. “Pasqua e Pasquetta tutti gli esercizi saranno chiusi quindi, non avete motivo di uscire”.

Anche il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, invita i suoi cittadini a mantenere la calma. “Le persone in questione, infatti, sono operatori sanitari e, in quanto tali, hanno piena coscienza, conoscenza e contezza dei protocolli da rispettare per evitare ogni ulteriore rischio a se stesse e agli altri” ha spiegato Sementino ricordando che anche a Vico domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile, come da ordinanza emessa dal Comune, resteranno chiuse tutte le attività ad eccezione di farmacia ed edicola.