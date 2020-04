“Mi sento un miracolato”: parla il paziente di Ischitella guarito dal Covid-19

La gratitudine del 53enne verso medici, infermieri e operatori del Policlinico Riuniti di Foggia: “Non si esagera quando vengono definiti ‘angeli’”

La sua è una storia di speranza e di rinascita, la testimonianza di chi è riuscito a sconfiggere un mostro che dobbiamo ancora imparare a conoscere. Lui è l’ingegnere Giuseppe Basile, 53 anni, primo paziente dichiarato positivo al Covid-19 nel Comune di Ischitella, in Provincia di Foggia.

La sua storia è iniziata come quella di tanti altri: una leggera influenza, curata in casa con normali farmaci antipiretici e antinfiammatori, ma in realtà quello non era che l’inizio di una lunga battaglia contro un nemico ben più pericoloso. La prima ad intuirlo è stata la moglie di Giuseppe.

Tutto è precipitato l’11 marzo quando la febbre alta non accennava a calare. È scattata così la decisione di contattare il 112 che ha prontamente allertato il 118. Dopo un paio d’ore Giuseppe era su un’ambulanza dedicata diretta al Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia dove l’ingegnere è stato sottoposto anche al tampone.

Nel pomeriggio del 12 marzo Giuseppe riceve la notizia che nessuno vorrebbe mai sentire: “Sei positivo al Coronavirus”. È iniziata così la sua degenza presso gli ospedali Riuniti di Foggia. Il professionista di Ischitella è rimasto in ospedale per 36 giorni, di cui 12 in terapia intensiva. Alla fine, finalmente, la luce in fondo al tunnel: le condizioni di Giuseppe sono migliorate fino alla guarigione definitiva, confermata dall’esito negativo del doppio tampone, così come vuole il protocollo.

Lo scorso 17 aprile l’ingegnere pugliese è stato dimesso, tra gli applausi di tutto il personale che lo ha assistito. Oggi Giuseppe sta bene è ci racconta la sua storia dal divano di casa, circondato dall’amore della sua famiglia.