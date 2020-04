Terremoto in Puglia, il sisma sveglia la Provincia di Foggia: seconda scossa più lieve

La prima scossa è stata avvertita anche in Molise. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Questa volta non è stata lieve la scossa di terremoto che ha fatto tremare la terra della Provincia di Foggia. Il sisma, breve ma netto, è stato registrato alle ore 5.57 di oggi 18 aprile ed ha svegliato centinaia di persone nel Foggiano.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha raggiunto la magnitudo 3.7 sulla scala Richter. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 Km a Sud Est di Poggio Imperiale (FG), in località Campo di Pietra, a 5 Km a Sud Est di Poggio Imperiale e circa 7 km da Lesina (FG), ad una profondità di circa 24 km, ma la scossa è stata avvertita chiaramente anche a San Severo, Chieuti, San Paolo di Civitate, Torremaggiore e Serracapriola.

La scossa ha svegliato anche le popolazioni del Gargano, da San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, Monte Sant’Angelo. Gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Cagnano Varano e Ischitella. Segnalazioni arrivano anche da Termoli e Campobasso, in Molise, e addirittura (in maniera molto più lieve) dalla BAT e dal centro-nord barese (Trani, Barletta, Modugno, Bitonto, Bisceglie).

Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Una seconda scossa di terremoto, più lieve, è stata registrata alle 6.31 di oggi 18 aprile, circa mezz’ora dopo la prima scossa. Il sisma ha raggiunto la magnitudo 2.0 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a 4 km da Apricena e 6 da Poggio Imperiale, ad una profondità di 25 km.