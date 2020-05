Apricena, furto al canile sanitario comunale: aperte le gabbie, cani feriti

Rubati cibo, medicinali, un lettore microchip e antiparassitari

Apricena (FG) – Nel pomeriggio di domenica 17 maggio ignoti si sono introdotti nel canile sanitario comunale di Apricena ed hanno rubato cibo, medicinali, un lettore microchip, antiparassitari ed infine hanno aperto le gabbie con l’evidente intento di far sì che i cani si aggredissero tra loro e cosi purtroppo è stato.

Per fortuna non ci sono state aggressioni mortali ma diversi cani sono stati ritrovati feriti. Sporta denuncia, ora si confida nelle indagini per risalire ai colpevoli di questo deplorevole atto che ha messo a rischio la vita degli animali.