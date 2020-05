Blitz all’alba nel Gargano: presa la banda degli assalti ai furgoni di sigarette

Operazione dei Carabinieri e dei Cacciatori di Puglia nel Gargano: 4 le persone arrestate

Blitz dei Carabinieri all’alba di oggi nel Gargano con quattro persone arrestate per due assalti ai furgoni di sigarette avvenuti lo scorso autunno.

I Carabinieri delle Compagnie di San Giovanni Rotondo e San Severo, coadiuvati nell’esecuzione da personale del Comando Provinciale di Foggia, dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del 6° Nucleo Elicotteri di Bari, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti di 4 persone.

I soggetti sono tutti ritenuti responsabili di rapina aggravata, sequestro di persona e porto abusivo di armi, in relazione all’assalto ai furgoni che trasportavano sigarette avvenuti il 26 settembre 2019 in agro di Sannicandro Garganico e il 21 novembre 2019 in agro di San Giovanni Rotondo.

Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso di questa mattinata.