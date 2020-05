Cerignola, sorpresi in pieno centro con 52 dosi di cocaina: 2 arresti

Alla vista dei Carabinieri i due soggetti si sono subito disfatti di un contenitore per medicine e hanno cercato di darsi alla fuga

I Carabinieri di Cerignola hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due ragazzi del posto, uno di 19 anni e l’altro, già noto ai militari, di 28.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro del comune ofantino, hanno notato una autovettura con i due giovani a bordo e, insospettiti dal loro atteggiamento fin troppo guardingo, si sono avvicinati per un controllo.

I due però, intuendo che stavano per essere controllati, si sono subito disfatti di un contenitore per medicine e hanno cercato di darsi alla fuga. Sono stati però subito fermati dai militari, che hanno recuperato l’astuccio, al cui interno non c’erano compresse per il mal di testa bensì 52 dosi di cocaina per un totale di 15 grammi circa. I due giovani sono stati inoltre trovati in possesso di 90,00 euro, probabile provento dello spaccio, e un mini telefonino, verosimilmente utilizzato per gli appuntamenti con i “clienti”. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Condotti negli uffici della locale Compagnia Carabinieri, i due sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.