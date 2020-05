Ischitella, lo zaino non era il suo: torna in libertà il 21enne arrestato per droga

Il giovane era stato arrestato lo scorso 12 maggio a Ischitella

Torna in libertà il 21enne di Ischitella, in Provincia di Foggia, arrestato lo scorso 12 maggio nella cittadina garganica. Lo ha deciso il giudice monocratico di Foggia che ha accolto l’istanza difensiva presentata dal legale del ragazzo, l’avv. Marina Fucci.

In merito alla notizia diffusa lo scorso 17 maggio, precisa l’avv. Fucci precisa che ” lo zaino all’interno del quale è stata sequestrata la sostanza stupefacente non appartiene all’indagato ma al ragazzo che era in auto con lui”.

“Anche la sostanza nascosta negli slip – continua l’avvocato – è stata rinvenuta indosso alla persona che era in auto con l’indagato”.

“Priva di fondamento è invece la circostanza riportata nell’articolo secondo la quale i coltelli fossero intrisi di droga.

Sulla base di tali circostanze, all’udienza di convalida del 14/05/2020 l’indagato, persona incensurata, dopo essersi sottoposto ad interrogatorio di garanzia è stato rimesso in libertà dal Giudice monocratico di Foggia, per insussistenza delle esigenze cautelari”.