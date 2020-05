Isole Tremiti, la motonave Tirrenia si incaglia sugli scogli: nessun ferito

Solo rumore, nessun ferito o contuso a bordo e imbarcazione. Le cause sono in fase di accertamento

Lieve incidente alle Isole Tremiti. Per cause ancora in fase di accertamento, la motonave “Tirrenia, che collega ogni giorno il porto di Tremiti alle Isole, si è incagliata sugli scogli a nord del molo di San Domino.

E’ successo questa mattina, alle ore 11 circa, durante la manovra per l’attracco. Un evento insolito che fortunatamente non provocato feriti ma che ha comunque animato la vita del porto di San Domino.

Solo rumore, nessun ferito o contuso a bordo e imbarcazione disincagliata subito dopo dall’equipaggio con il supporto di sub e del Gruppo Ormeggiatori Isole Tremiti. Accertato che lo scafo, da un primo e sommario rilevamento, non ha subito danni rilevanti.