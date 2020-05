“Lo Stato si fa avanti”. Blitz nel Texas di San Severo: 10 identificati per i fuochi illegali

Oltre un centinaio i carabinieri impiegati con il supporto dei reparti specializzati dell’arma

Carabinieri e Polizia hanno compiuto perquisizioni alla ricerca di armi e droga e arresti nel rione Luisa Fantasia di San Severo, conosciuto come ‘Texas’, dove la scorsa settimana si sono svolti i festeggiamenti non autorizzati in onore della Madonna del Soccorso, con fuochi d’artificio e pericolosi assembramenti.

Contestualmente i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro foggiani, alcuni dei quali già pregiudicati, accusati a vario titolo di usura e di aver tentato di estorcere denaro a un commerciante della provincia. Durante le perquisizioni, alle quali hanno partecipato oltre 100 carabinieri, i militari hanno eseguito arresti in flagranza di reato.

In relazione alla recrudescenza di reati nell’ultimo periodo registrati a San Severo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, con l’impiego di oltre 100 militari, nonché dei Carabinieri “Cacciatori” di Puglia, del Nucleo Cinofili e del Nucleo Elicotteri, hanno eseguito alcune decine di perquisizioni personali e domiciliari nelle aree sensibili della città, tra cui in particolare il noto quartiere “Texas”.

Intere aree urbane sono state rastrellate e perquisite dai militari dell’Arma – in assetto operativo – alla ricerca di armi e droga.

Parallelamente, personale della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. di San Severo hanno eseguito delle analoghe operazioni di perquisizione su altri obiettivi, in questo caso in risposta all’episodio dell’esplosione illegale di fuochi pirotecnici della settimana scorsa. Al momento sarebbero 10 i soggetti identificati.

Ancora una volta, la c.d. “Squadra Stato”, con questo importante intervento operativo-giudiziario, ha dato ennesima testimonianza della grande attenzione alla legalità sul territorio della provincia di Foggia, a tutela della collettività e per la sicurezza dei cittadini. Ogni forma di fenomenologia criminale viene sinergicamente indagata e perseguita da tutte le componenti dello Stato preposte a tale fondamentale compito istituzionale, Magistratura e Forze dell’Ordine.