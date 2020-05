Movida, potenziati i controlli nel Foggiano: il Prefetto invita i sindaci ad intervenire

Stretta sulla movida in Provincia di Foggia: controlli intensificati già dal prossimo weekend

Già dal prossimo fine settimana, sarà attivato a Foggia un rigoroso dispositivo di sicurezza che prevede il rafforzamento dei controlli da parte delle Forze di polizia nelle aree maggiormente interessate dalla movida, per assicurare il rispetto delle misure di contenimento dal contagio Covid-19.

A seguito degli assembramenti registrati nei giorni scorsi, soprattutto tra i giovani nei luoghi della movida, il prefetto di Foggia Raffaele Grassi ha presieduto questa mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici provinciali delle Forze di polizia, il sindaco di Foggia, Franco Landella, e il presidente della provincia, Nicola Gatta.

Nell’occasione, il prefetto ha riferito di aver rivolto ieri un atto di indirizzo alle amministrazioni locali e di aver invitato i sindaci all’adozione di ogni opportuno provvedimento necessario a impedire lo svolgimento di feste, sagre, spettacoli pirotecnici e ogni altra iniziativa che non consenta il rispetto delle distanze di sicurezza e che, pertanto, possa sfociare in assembramenti con pregiudizio per la salute pubblica.

Inoltre, ha ricordato il potere conferito ai sindaci di poter disporre la temporanea chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, qualora non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.