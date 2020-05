Da Firenze a Cerignola, trovato grosso macchinario per sollevamento: denunciato 36enne

Il macchinario, del valore commerciale di circa 100mila euro, si trovava nella disponibilità di un 36enne del posto

Prosegue incessante da parte dei Carabinieri di Cerignola l’attività di contrasto alla ricettazione dei veicoli. Alcuni giorni fa, i militari della Stazione ofantina, in un una proprietà recintata sita nell’agro di Cerignola, località San Martino, hanno recuperato una piattaforma aerea per sollevamento risultata oggetto di appropriazione indebita denunciata in provincia di Firenze nel giugno scorso.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di stabilire che il macchinario, del valore commerciale di circa 100.000 euro, si trovava nella disponibilità di un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione. La piattaforma è stata sottoposta a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario.