Si è spenta Isabella, la 99enne guarita dal Covid al Riuniti di Foggia

L’anziana che aveva sconfitto il Coronavirus era stata trasferita all’Hospice di Universo Salute di Bisceglie

Non ce l’ha fatta Isabella, la donna di 99 anni guarita dal Covid-19 al Policlinico Riuniti di Foggia. La nonnina era stata dimessa la settimana scorsa dal reparto universitario di malattie dell’apparato respiratorio dell’ospedale D’Avanzo di Foggia tra i sorrisi e la gioia di tutto personale sanitario.

Mercoledì 10 giugno Isabella si è spenta presso l’Hospice di Universo Salute di Bisceglie dove era stata trasferita.

“La settimana scorsa abbiamo gioito tutti insieme per il suo ritorno a casa dopo essere guarita dal coronavirus dandoci tanta forza e regalandoci ottimismo: un anziano è un dono prezioso, un simbolo di saggezza, un dolce conforto. Questa notizia ci ha molto addolorato. In questo momento di sconforto, il Policlinico tutto è vicino ai famigliari e a tutti coloro che volevano bene a nonna Isabella, proprio come noi” fa sapere l’azienda ospedaliero universitaria di Foggia.