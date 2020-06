Vieste, ritrovate le bici rubate a due turisti. Il sindaco: “Un sentito grazie ai Carabinieri”

Un caso che aveva suscitato grande sconcerto nella cittadina garganica alle prese con la stagione turistica forse più difficile degli ultimi decenni

“Questa mattina con grande sollievo e compiacimento abbiamo appreso del ritrovamento delle 2 biciclette elettriche sottratte ai turisti emiliani in vacanza a Vieste, un caso che aveva suscitato grande sconcerto nella nostra cittadina alle prese con la stagione turistica forse più difficile degli ultimi decenni”.

E’ il commento del sindaco, Giuseppe Nobiletti, che aggiunge:”La brillante operazione è stata portata a termine dai Carabinieri della locale Tenenza diretti dal Tenente Nicola Porrari che non hanno risparmiato sforzi per indagare sul caso e giungere il prima possibile ad un felice esito accolto con straordinaria riconoscenza dai coniugi Mazzetti che avevano subito il furto. Non possiamo che rivolgere un grande e particolare ringraziamento agli agenti della Tenenza di Vieste per l’operazione messa in atto e per il positivo risultato che ha costituito la migliore delle risposte al tentativo di infangare l’immagine della città. Insieme a Loro procederemo alla riconsegna delle biciclette ai legittimi proprietari”.