Micidiali ordigni esplosivi in garage: arrestato 38enne a San Giovanni Rotondo

Gli ordigni esplosivi presentavano le caratteristiche di elevata potenzialità e “micidialità”

I Carabinieri di San Giovanni Rotondo, nei giorni scorsi, nel corso di dedicato servizio finalizzato al contrasto degli illeciti in materia di detenzione abusiva di armi e materiale esplosivo, hanno arrestato un 38enne del luogo, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di micidiali ordigni esplosivi.

Nello specifico, i Carabinieri, dopo aver individuato un garage situato nella zona periferica del paese, in uso all’uomo, al cui interno vi era il fondato motivo di ritenere che potessero rinvenirsi armi e/o materiale esplosivo, hanno proceduto a una perquisizione del locale, nel corso della quale sono stati rinvenuti, occultati all’interno di una busta in plastica, ordigni micidiali ad effetti esplosivi e precisamente cinque congegni esplosivi improvvisati del tipo bomba carta, di forma cilindrica, del peso di circa 130 grammi cadauno, oltre a cinque artifizi pirotecnici confezionati artigianalmente del peso complessivo di circa 50 grammi e nove stoppini passa fiamma.

A seguito di tale rinvenimento è intervenuto personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Bari – Artificieri Antisabotaggio. I militari, sulla scorta degli accertamenti effettuati hanno rilevato, in particolare, che i cinque ordigni esplosivi suindicati, così come assemblati, presentavano le caratteristiche di elevata potenzialità e “micidialità”, condizioni essenziali per procedere all’arresto in flagranza di reato secondo le disposizioni di legge.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione ove rimaneva agli arresti domiciliari, misura confermata dall’A.G. in sede di udienza di convalida.