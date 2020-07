Omicidio a Cerignola, ucciso il 49enne Cataldo Cirulli

E’ stato ucciso questa mattina a Cerignola il 49enne Cataldo Cirulli, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco, nei pressi della sua abitazione, in Via urbe nel rione Torricelli, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore. L’uomo era appena uscito di casa per recarsi al lavoro.

L’agguato non ha lasciato scampo a Cirulli, deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Il 49enne era noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, rapine e ricettazione. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.