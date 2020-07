Omicidio Cirulli a Cerignola, Barone: “Collaborare con forze dell’ordine e magistratura”

La Presidente della Commissione Anti-Mafia in Puglia e consigliera regionale M5S interviene sui fatti delittuosi e di sangue avvenuti questa mattina a Cerignola

La Presidente della Commissione Anti-Mafia in Puglia e consigliera regionale per il Movimento Cinque Stelle Rosa Barone interviene sui fatti delittuosi e di sangue avvenuti a Cerignola quando all’alba di oggi Cataldo Cirulli, già arrestato perché coinvolto in un giro di furti e rapine commesse con l’utilizzo di armi da fuoco ai danni di automobilisti e autotrasportatori, è stato assassinato nei pressi della sua abitazione mentre era in sella al suo scooter.

“Ennesimo omicidio in terra di Capitanata, stavolta a cadere è un pregiudicato di Cerignola barbaramente freddato da diversi colpi sparati a bruciapelo. “Indipendentemente dalle motivazioni e dal passato della vittima – dice la Presidente antimafia Rosa Barone – non possiamo continuare a sopportare questa tremenda scia di sangue sulle nostre strade”.

“L’azione delle istituzioni, a partire dalla Commissione Antimafia regionale di cui mi onoro di presiedere è certamente importante ma dobbiamo tutti, come cittadini, collaborare fattivamente con le forze dell’ordine e la Magistratura affinché questi orribili reati non abbiano a ripetersi” conclude Barone.