Carabinieri di Vico del Gargano in azione alle Isole Tremiti: deferimenti per armi e droga

Perquisizioni alle Isole Tremiti per la ricerca di armi e stupefacenti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Vico del Gargano, collaborati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e dalla motovedetta di Manfredonia, nell’ambito di mirata attività di Polizia Giudiziaria, hanno effettuato diverse perquisizioni alle Isole Tremiti per la ricerca di armi e stupefacenti.

Deferito in stato libertà un 45enne del luogo con precedenti di polizia, trovato in possesso di 13 grammi di marijuana ed effettuata una sanzione amministrativa a un 20enne incensurato domiciliato per lavoro sull’arcipelago, trovato in possesso di 1 grammo di cocaina.

Sempre alle Isole Tremiti, un 76enne ivi domiciliato con precedenti di polizia ma residente a Milano, è stato deferito per violazione art.38 del T.U.L.P.S. e art. 20 bis della Legge 110/1975, in quanto trovato in possesso di arma e munizionamento, senza averne comunicato all’autorità preposta lo spostamento dal luogo residenza al suo effettivo domicilio.