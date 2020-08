Foggia, nuova ordinanza di custodia cautelare per Aghilar

Emessa dal Gip di Foggia la misura del carcere per il reato di evasione aggravata per cui il noto fuggitivo era stato arrestato lo scorso 29 luglio dopo un imponente blitz notturno

E’ stata notificata in carcere dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria, la nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia – su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti del noto AGHILAR Cristoforo, classe 1983.

Dopo il relativo arresto del 29.07.2020, avvenuto in piena notte in Minervino Murge (Bat), in un imponente blitz condotto dai militari dell’Arma dopo quasi 5 mesi di serrate indagini e ricerche, il Tribunale di Trani, competente per territorio per tale misura precautelare, aveva convalidato tale provvedimento.

Successivamente, per competenza, il fascicolo processuale era poi ritornato a Foggia, dove la Procura della Repubblica aveva poi avanzato apposita richiesta di misura cautelare.

Il GIP di Foggia ha quindi accolto il tutto, emettendo una propria ordinanza di custodia in carcere eseguita così dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, confermando la rubricazione del delitto di evasione aggravata dall’effrazione e dalla riunione di più persone.