Covid, altri 20 contagiati nella Rsa di Foggia: 16 pazienti e 4 operatori

Per 2 ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero

Torna la paure nelle Residenze sanitarie per anziani in Puglia. Sono arrivati gli esiti degli 86 tamponi, eseguiti su 43 ospiti e su 43 operatori (tra personale di ruolo, volontari e operatori della protezione civile) della Rssa UAL-Unione Amici di Lourdes, situata in viale Ofanto a Foggia, dove un paziente diversamente abile di 43enne è deceduto.

Sono risultati positivi al Coronavirus altre 20 persone, come risulta nel bollettino epidemiologico di oggi 21 settembre, che si aggiungono così ai primi 10 casi positivi registrati nella struttura. Dei nuovi contagiati 16 sono ospiti e 4 sono operatori. “Per 2 ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero” ha precisato il Direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla.

“Tutte le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono seguite dal dipartimento di prevenzione. Mentre il monitoraggio degli ospiti della RSSA è assicurato dal servizio di igiene che verifica costantemente lo stato di salute sia delle persone positive che dei restanti ospiti, operatori e volontari” ha aggiunto Piazzolla.