Covid, un caso a Rodi Garganico. Il sindaco rassicura: “Situazione sotto controllo”

Il sindaco di Rodi Garganico invita i cittadini ad evitare inutili allarmismi, ma al tempo stesso a non abbassare la guardia. E sui dati positivi relativi al turismo: “Stiamo vivendo una stagione meravigliosa”

Come evidenziato nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia di ieri 1 settembre, è stato registrato un caso di positività al Covid-19 a Rodi Garganico, nel Foggiano. Si tratta di un paziente ricoverato presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG).

Il sindaco della cittadina garganica,Carmine d’Anelli, con un video postato su Facebook, ha voluto rassicurare la popolazione: “Ieri abbiamo avuto la comunicazione di un paziente risultato positivo al Covid-19. E’ tutto sotto controllo. Il caso è stato registrato presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. E’ una persona ricoverata per altro tipo di patologia e, secondo la prassi, prima del ricovero, deve essere effettuato il tampone per verificare eventuale positività al Covid. Dal tampone effettuato, la persona è risultata positiva. Abbiamo preso tutte le informazioni per controllare eventuali contagi. Siamo abbastanza sereni perché il contatto della persona interessata sta bene, non ha febbre ed è stato posto in quarantena soltanto precauzionale”.

Il primo cittadino di Rodi Garganico invita i cittadini ad evitare inutili allarmismi: “Le notizie fuorvianti non fanno bene alla causa, siamo ancora in estate, non è giusto creare allarmismi, ma è opportuno dare le giuste informazioni. La comunicazione relativa alla mappa dei contagi fa riferimento alla fascia rosa che registra da uno a 5 casi. Basta quindi un solo caso per rientrare nella fascia rosa. Questo è il primo caso registrato a distanza di svariati mesi”.

“Abbiamo monitorato anche il porto turistico relativamente alle persone tornate in barca dalla Croazia. Sono state regolarmente monitorate e visitate. Solo dopo aver effettuato i tamponi, risultati negativi, le persone sono state messe nelle condizioni di tornare a casa. L’attenzione è sempre stata alta. Lo è ancora e lo sarà. Non abbiamo mai abbassato la guardia”.

“La situazione è quindi sotto controllo – spiega d’anelli. “E se ci dovessero essere delle situazioni particolari, sarò mio dovere comunicarvele in qualità di responsabile sanitario sul territorio, come ho sempre fatto. Invito ancora una volta chiunque, se ci dovesse essere bisogno, a contattare il sottoscritto, i medici di base o direttamente l’Asl o le forze dell’ordine. Questo ci consente di arrivare in maniera tempestiva e di monitorare la situazione”.

Il sindaco conclude riferendo i dati positivi relativi al turismo a Rodi Garganico: “Stiamo vivendo una stagione meravigliosa all’insegna di migliaia di presenze. Gli alberghi sono ancora stracolmi con soldout quasi ovunque. Una notizia che ci fa ben gioire e ben sperare dopo i timori di marzo e aprile”.

Proprio per questo il sindaco invita i cittadini a non abbassare la guardia, a non fare assembramenti e ad utilizzare le mascherine laddove non si potrà rispettare il distanziamento. “Le norme igieniche basilari come indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani, rispettare le distanze sono il primo vaccino contro il Covid. Vi invito a rispettare queste semplici norme, a stare sereni e ad essere rispettosi gli uni degli altri. Spero che quest’estate sia ancora molto lunga e che ci veda ancora protagonisti”.