Tragedia alle porte di Vico del Gargano, scontro tra auto e moto: perde la vita un 30enne

E’ successo questa mattina lungo la strada che collega Vico del Gargano e Ischitella

Tragico incidente questa mattina lungo la strada provinciale 51, alle porte di Vico del Gargano. Il sinistro ha visto coinvolti i conducenti di un’auto, una Ford Focus bianca, e di una motocicletta. E’ successo intorno alle 11,30, nei pressi della zona artigianale di Vico.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Lo schianto è stato molto violento e il giovane alla guida della moto, un 30enne di Vico del Gargano, ha riportato ferite gravissime.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane al vicino pronto soccorso. Per lui però non c’è stato niente da fare. Il 30enne purtroppo è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Il conducente dell’auto, un 26enne, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.