Cagnano Varano non è più Covid free: c’è un caso positivo

L’annuncio del sindaco Michele Di Pumpo

Non si fermano i contagi in Provincia di Foggia e cresce anche il numero dei comuni che non sono più Covid free. Un caso di positività al Covid-19 è stato registrato anche a Cagnano Varano. Lo ha reso noto pochi minuti fa il sindaco della cittadina, Michele Di Pumpo, attraverso la sua pagina Facebook.

“Sono in corso tutte le necessarie verifiche” riferisce Di Pumpo, in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.

Il primo cittadino di Cagnano invita i cittadini a mantenere la calma e coglie l’occasione anche per sensibilizzare tutti al rispetto scrupoloso delle misure anti contagio: igienizzare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza ed indossare la mascherina.

Il sindaco terrà costantemente informata la cittadinanza sull’evolversi della situazione.