Covid, 3 positivi a Carpino: uno di loro è stato trasferito in ospedale

Lo rende noto il sindaco di Carpino: “Se sarà necessario emanerò ordinanze per predisporre la chiusura di alcuni luoghi pubblici dove purtroppo si rilevano ancora assembramenti”

Carpino (Fg). Anche il Comune di Carpino non è più Covid free. Sono tre i soggetti che, sottoposti a tampone, sono risultati positivi al Coronavirus nella cittadina garganica come riferisce lo stesso sindaco di Carpino, il dott. Rocco Di Brina, che invita la cittadinanza a non creare “allarmismo ingiustificato”.

“Uno dei tre soggetti questa mattina è stata trasferito in ospedale per un modesto peggioramento dei sintomi. Gli altri due sono in isolamento domiciliare perché la loro sintomatologia non è tale da destare preoccupazioni importanti al momento” precisa il sindaco.

“La situazione è abbastanza sotto controllo – aggiunge Di Brina – sono in contatto costante con il dipartimento di prevenzione e stiamo seguendo e monitorando i contatti di queste persone per valutare le ulteriori iniziative che i protocolli prevedono”.

Il primo cittadino di Carpino invita i cittadini a “non sfociare in situazioni di allarmismo”. “Dobbiamo restare tranquilli e rispettare alla lettera le indicazioni e le prescrizioni che ci vengono suggerite dalla legge e dalla scienza: mascherina sempre e ovunque, lavaggio frequenti delle mani, distanziamento sociale ed evitare assembramenti” .

“Se sarà necessario – fa sapere il sindaco – emanerò ordinanze con cui predisporrò la chiusura di alcuni luoghi pubblici dove purtroppo noto ancora qualche assembramento. Mi riferisco ai nostri luoghi di ritrovo: la piazza, la piazzetta, il piazzale antistante il Comune. Invito i genitori a non assembrarsi vicino alle scuole negli orari di uscita dei ragazzi”.

E, a proposito di scuola, aggiunge Di Brina: “Ho parlato con il Preside, non vi sono bambini positivi a Carpino. La positività riguarda comuni vicini al nostro. Quindi al momento non vi è la necessità di intraprendere iniziative che riguardano il mondo della scuola”.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, Di Brina fa sapere che “il meccanismo messo in piedi, ovvero l’esecuzione dei test sierologici, ha funzionato”. “Su 80 test eseguiti, sono stati riscontrati poco più di 20 positivi che sono stati invitati alla quarantena, del resto obbligatoria, e molti di loro, quasi tutti, sono tornati nelle loro residenze dove sono in isolamento. Grazie davvero a chi ha collaborato, alla Croce Rossa, alla Caritas, agli infermieri. Dalla prossima settimana quel laboratorio resterà aperto solo un giorno a settimana per eseguire i test sierologici a quei lavoratori che ne avessero bisogno. Invito tutti i datori di lavoro a limitarsi rispetto alle assunzioni. Il numero di lavoratori attualmente presente nel nostro Comune è un numero sufficiente per far fronte alla campagna della raccolta delle olive che quest’anno purtroppo, a detta degli stessi olivicoltori, non è particolarmente abbondante.

Infine, ricorda il sindaco, sono state eliminate alcune iniziative come la “Camminata tra gli ulivi”.