Covid, contagiati 9 pazienti nell’ospedale di Lucera. Isolati casi di positività nelle altre strutture del Riuniti di Foggia

In merito ai pazienti positivi del reparto di Lungodegenza dell’Ospedale Lastaria di Lucera, la situazione ha avuto origine a seguito di un primo caso di una paziente diventata sintomatica e risultata positiva, ad onta di un primo tampone negativo, in data 22 ottobre presso l’Ospedale Lastaria di Lucera.

In data 22 ottobre presso la Struttura di Lungodegenza dell’Ospedale Lastaria erano presenti 12 pazienti a cui immediatamente venivano eseguiti i tamponi. Sono risultati 9 pazienti positivi e 3 pazienti negativi. Quindi, dei 9 pazienti positivi, 6 sintomatici sono stati trasferiti presso le strutture Covid del Policlinico Riuniti di Foggia, tenendo conto del loro setting assistenziale mentre i 3 pazienti asintomatici restano ricoverati presso la Struttura di Lungodegenza dell’Ospedale Lastaria di Lucera, costantemente seguiti e monitorati in condizioni di sicurezza, nelle more del prossimo trasferimento presso area Covid.

Allo stato attuale, presso la Struttura di Lungodegenza dell’ospedale Lastaria di Lucera sono ricoverati 6 pazienti, di cui 3 positivi asintomatici e 3 pazienti negativi. Tutti i 6 pazienti sono in stanze singole e i pazienti positivi sono ricoverati in settori diversi, con percorsi e personale dedicato differente. Tutto il personale è munito dei dispositivi di protezione individuale idonei alla patologia Covid dei pazienti. Tutto il reparto è stato immediatamente sanificato.

In merito agli altri reparti dell’Ospedale Lastaria di Lucera, cioè i reparti di Geriatria e di Medicina, si sta provvedendo ad eseguire ripetutamente e costantemente il tampone a tutti i ricoverati per poter intercettare eventuali ulteriori positività e poter, quindi, prendere immediatamente i provvedimenti del caso. I tamponi eseguiti fino a questo momento sui pazienti ricoverati presso i reparti di Geriatria e di Medicina sono risultati tutti negativi.

Per quanto riguarda il personale del Dipartimento Geriatrico Riabilitativo dell’Ospedale Lastaria, fino ad oggi sono stati eseguiti 36 tamponi. I medici sono risultati tutti negativi. Negativi sono anche 2 fisioterapisti e 13 infermieri. Sono risultati positivi al tampone 4 OSS e 1 ausiliario socio sanitario.

Relativamente, inoltre, alle altre strutture del Policlinico Riuniti di Foggia, risultano al momento alcuni casi isolati di positività. L’Azienda, attraverso i propri servizi preposti, Direzione Sanitaria e Ufficio del Medico Competente, ha provveduto ad intercettare precocemente questi casi con un’attenta sorveglianza attiva e con misure di profilassi. A seguito di questi sporadici casi, si è provveduto ad eseguire immediatamente i tamponi a tutto il personale, ai contatti stretti e occasionali, e ai pazienti, per poter monitorare e mantenere continuamente la situazione sotto controllo.