Covid, focolaio a Rodi Garganico: domani la terza tornata di tamponi

Lo ha annunciato il sindaco Carmine d’Anelli che dall’inizio dell’emergenza sta seguendo in prima linea l’intera situazione

Rodi Garganico (FG) – E’ in programma per domani mattina la terza tornata di tamponi per individuare i possibili contagi da Covid-19 dopo il focolaio scoppiato nell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Rodi Garganico. I soggetti che saranno sottoposti al test, contattati telefonicamente in queste ore, dovranno recarsi, alle ore 10.00, presso il Porto turistico della cittadina dove è allestita la postazione drive-in con i medici USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale.

Ad informare i cittadini è stato ancora una volta il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, che dall’inizio dell’emergenza sta seguendo in prima linea una situazione che sta tenendo con il fiato sospeso tante famiglie di Rodi Garganico. Dopo il primo caso positivo individuato nella scuola, infatti, nella cittadina sono stati già effettuati due tornate di tamponi che hanno fatto registrare finora la positività al Covid di 39 bambini e 13 adulti (tra docenti e personale scolastico).

“Domani dovremmo chiudere il cerchio di questa situazione. Credetemi, è stato un lavoro duro e meticoloso, non è stato semplice rintracciare centinaia e centinaia di persone, ma ci siamo riusciti anche questa volta, con la fondata speranza che tutto questo evolva nel migliore dei modi” ha dichiarato questa sera il sindaco garganico che nei giorni scorsi si è detto “pronto anche a chiudere il paese” se la situazione dovesse peggiorare.