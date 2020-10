Covid, insegnante positiva a Rodi Garganico: scuola chiusa per sanificazione

Lo rende noto il sindaco della cittadina garganica: “La scuola resterà chiusa da domani 20 ottobre a venerdì 23 ottobre”

Un’insegnante della scuola elementare di Rodi Garganico è risultata positiva al Covid-19. A darne notizia poche ore fa il sindaco della cittadina garganica, Carmine d’Anelli, con un video su Facebook.

Il primo cittadino informa la cittadinanza che, in via cautelativa e precauzionale, la scuola materna ed elementare resterà chiusa da domani martedì 20 fino a venerdì 23 Ottobre per permettere le opere di sanificazione degli edifici.

“Stiamo attivando tutte le procedure e stiamo ricostruendo la mappa dei contatti e siamo in stretto contatto con il responsabile Covid della scuola, con il dirigente scolastico e con l’Asl di Foggia” ha riferito d’Anelli che invita la cittadinanza ad evitare allarmismi e ad osservare scrupolosamente le norme anti-contagio.

Infine una raccomandazione rivolta ai genitori degli alunni: “I bambini non devono uscire di casa e non devono avere contatti con estranei”. Inoltre, fa sapere il sindaco, “Il protocollo non prevede il tampone per i bambini. I tamponi saranno effettuati al corpo docente e a tutte le persone che sono state in contatto con l’insegnante risultata positiva al Covid-19.