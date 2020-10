Covid, personale con sintomi sospetti: chiusa scuola dell’infanzia a Carpino

Il sindaco: “E’ solo una misura precauzionale”

Carpino (FG) – Personale con sintomi sospetti da infezione Covid-19, chiusa la scuola dell’infanzia a Carpino. Lo ha deciso il sindaco di Carpino, il dott. Rocco Di Brina, che ha da poco firmato l’ordinanza di chiusura, per una settimana, della scuola dell’infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo “Padre Giulio Castelli”.

“E’ solo una misura precauzionale” spiega il sindaco in un video su Facebook. “Ho appreso della sintomatologia di alcuni soggetti del personale docente e non docente in servizio presso la scuola dell’infanzia. Per questo, cautelativamente e d’intesa con il dirigente scolastico, ho disposto la chiusura delle scuole materne per 7 giorni”.

Tutti i plessi della scuola dell’infanzia dunque resteranno chiusi da domani 27 ottobre e fino al 3 novembre 2020, salvo diversa disposizione.

“In questi giorni provvederemo alla sanificazione degli ambienti” fa sapere il sindaco. “Stiamo monitorando la sintomatologia del personale docente e non. Quando ci saranno le condizioni di maggiore tranquillità e sicurezza, provvederò alla riapertura delle scuole materne”.

Nella cittadina garganica, attualmente, sono tre i soggetti risultati positivi al Covid-19.