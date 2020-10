Covid, sale a 52 il numero dei positivi a Rodi Garganico: 39 bambini e 13 adulti

Sono arrivati nel pomeriggio gli esiti della seconda serie di tamponi eseguiti a Rodi Garganico lo scorso 24 ottobre. Il sindaco: “Non sarete mai lasciati soli”

Sono arrivati nel pomeriggio di oggi gli esiti della seconda serie di tamponi, effettuati a Rodi Garganico, dopo il focolaio individuato nell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Piazza Padre Pio.

Su 163 tamponi effettuati lo scorso 24 ottobre, su alunni, docenti e personale scolastico, sono risultati positivi al Covid-19 altri 25 alunni e 9 adulti (di cui un assistente tecnico). Lo ha reso noto pochi minuti fa il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, nel corso di una diretta su Facebook.

Dopo la prima serie di tamponi che ha fatto registrare la positività al Covid-19 di 14 alunni e 4 docenti dell’Istituto scolastico, sale così a 52 (39 bambini e 13 adulti) il numero dei contagiati registrati a Rodi Garganico.

“Non ci risulta che i bambini abbiano avuto problemi di grande attenzione” rassicura il sindaco. “Quasi tutti i bambini interessati sono in ottima salute, qualcuno ha qualche decimo di febbre o un po’ di raffreddore”. “Tutte le persone che hanno avuto contatti con i bambini devono necessariamente stare a casa per due settimane. Saranno contatti dall’Asl e anche da noi qualora ci fosse qualche problema. Siamo a disposizione”.

“Abbiamo già informato la Prefettura di Foggia – spiega il primo cittadino di Rodi- abbiamo parlato con il Diretto Generale dell’Asl di Foggia e con le forze dell’ordine. Appena avremo i dati conclusivi, ci interfacceremo con l’Asl e attrezzeremo l’intervento che vedrà le USCA raggiungere a Rodi in maniera copiosa per fare tamponi a tappeto a tutti genitori e a tutti coloro che hanno avuto contatti diretti con i bambini interessati. Stiamo lavorando con l’attenzione e la celerità che la situazione meritano”.

“Si sta pensando di attrezzare già da domani una postazione a Rodi Garganico dove andare con l’auto e fare tamponi a scaglioni. E se dovessimo trovarci in una situazione di emergenza, non esiterò a ‘chiudere’ il paese per alcuni giorni per consentire ai cittadini di smaltire questo virus senza contagiare altre persone” aggiunge d’Anelli.

“Non sarete mai lasciati soli – conclude il sindaco di Rodi Garganico – e faremo tutto quello che c’è da fare per uscire da questo brutto momento”.