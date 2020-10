Droga, esplosivi e munizioni ad Apricena: la scoperta grazie al cane “One” e ai Cacciatori di Puglia

Così i Carabinieri arrestano una persona e ne denunciano un’altra

Vasta operazione messa a segno dai Carabinieri della Compagnia San Severo venerdì scorso, quando alle prime ore del mattino hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari ad Apricena, nel cd. “ferro di cavallo” di via Pio La Torre.

A bussare alla porta di alcuni appartamenti c’erano anche un’unità cinofila anti-droga del Nucleo Cinofili di Modugno ed i Cacciatori di Puglia, specializzati in questo di tipo di operazioni. E proprio grazie al fiuto del cane “ONE” ed alla particolare abilità e tenacia dei Cacciatori sono stati rinvenuti e sequestrati in totale circa due chili di stupefacenti vari, oltre ad alcuni ordigni artigianali e munizioni.

Un 30enne è stato denunciato alla Procura di Foggia per aver detenuto ai fini di spaccio 20 grammi circa di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i Cacciatori hanno trovato, nascosto in una intercapedine del muro del bagno dove il cane “ONE” aveva segnalato la presenza della droga, un involucro contenente 13 grammi circa di cocaina e varie dosi di hashish. A completare il quadro è stato il rinvenimento di un bilancino di precisione e di una dose di marijuana nella pronta disponibilità dell’uomo, elementi tali da ritenere la destinazione dello stupefacente per la vendita al dettaglio.

Caso ben diverso per un altro soggetto, 20enne, che invece è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo. Nell’armadio della camera da letto, infatti, aveva ben occultato una busta al cui interno c’erano cinque bombe carta, ordigni prodotti artigianalmente dal peso complessivo di 700 grammi circa, ma dalla micidiale potenza esplosiva. Oltre a ciò, sono stati scoperti ulteriori 9 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle singole dosi. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia, ed al termine dell’udienza di convalida il Giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione messa in atto dai Carabinieri è proseguita poi con un approfondito controllo dei locali seminterrati della palazzina, dove il contributo del cane “ONE” è risultato veramente fondamentale. Il fiuto infallibile dell’animale, appositamente addestrato per questo tipo di ricerche, ha permesso di scoprire varie buste di marijuana e 3 panetti di hashish, per un totale di oltre due chili di stupefacenti¸ ben nascosti in più anfratti dell’area comune sottostante l’edificio.

Cacciatori e “territoriali” hanno poi completato il lavoro manualmente, ed a seguito di un’attenta ispezione dei luoghi sono state trovate anche 10 cartucce calibro 9 “corto” ed una pistola scacciacani.

I militari della Compagnia Carabinieri San Severo hanno quindi avviato le indagini per risalire ai reali detentori di quanto ritrovato, mentre le sostanze stupefacenti saranno portate al Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri Foggia per le analisi quali-quantitative.