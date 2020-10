Rodi Garganico, 14 alunni e 4 insegnanti positivi al Covid: previsti altri 200 tamponi

Chiusa scuola “P. Giannone” a Rodi Garganico. Da lunedì 26 ottobre parte la didattica a distanza

Rodi Garganico (FG) – Quattordici bambini e 4 docenti positivi al Covid-19 nella scuola primaria di Rodi Garganico. Sarebbe questo, secondo le prime fonti, l’esito dei primi tamponi effettuati lo scorso 21 ottobre dopo il caso dell’accertata positività al Coronavirus riscontrata in un’insegnante di Cagnano Varano in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Rodi Garganico.

I primi tamponi che avrebbero fatto emergere questi risultati sono stati effettuati sugli alunni di tre classi, circa una settantina, e sui docenti con i quali è stata in contatto l’insegnante. Dopo le positività riscontrate però sono previsti circa altri 200 tamponi. La Asl di Foggia ha assicurato che nelle prossime ore saranno effettuati tamponi sia al personale scolastico, sia agli altri bambini che frequentano quell’istituto. Inoltre sono già state avviate le indagini per accertare la catena di contatto.

“Sono ore particolarmente difficili per la nostra comunità, ma non demordiamo – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, che dopo la notizia dell’insegnante risultata positiva si era immediatamente attivato per contrastare eventuali contagi disponendo la chiusura immediata dei plessi scolastici di piazza Padre Pio per consentire le opere di sanificazione degli ambienti. Da lunedì 26 ottobre, le attività didattiche continueranno in modalità DaD fino a data da destinarsi.