Trovato corpo senza vita a Cagnano Varano: potrebbe essere il 47enne di Peschici scomparso da giorni

Il mistero della scomparsa di Michele Mastromatteo, il 47enne di Peschici scomparso da fine settembre, potrebbe essere a un punto di svolta

Un corpo senza vita è stato rinvenuto nelle campagne in agro di Cagnano Varano, nel Foggiano. Si tratterebbe di Michele Mastromatteo, l’uomo di Peschici scomparso da 15 giorni, ma la conferma che si tratti del 47enne potrà arrivare solo dalle analisi di laboratorio.

Il tragico ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di ieri. Dalle prime fonti investigative si apprende che sul cadavere non ci sarebbero segni di colpi d’arma da fuoco o tracce evidenti di una colluttazione. Nei prossimi giorni sarà compiuta l’autopsia che stabilirà le cause della morte. Tuttavia, nei giorni scorsi, la Procura della Repubblica di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.

L’uomo, dipendente in un’azienda di ingrosso di bevande, era uscito di casa venerdì 25 settembre per andare a Termoli, nel Molise con un amico. A Peschici però era tornato solo l’amico che, ascoltato per diverso tempo dalle forze dell’ordine, non ha saputo chiarire cosa fosse accaduto.